Не более двух часов: в Грузии ограничили посещение Саакашвили в госпитале

В Грузии, руководство Гориевского военного госпиталя ограничило время посещения экс-президента страны Михаила Саакашвили. Причины соответствующего решения пока неизвестны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online .

Посещение бывшего президента страны разрешено с 16 до 18 часов, в том числе и в выходные.

Решение было принято руководством госпиталя, впрочем, причина не уточняется.