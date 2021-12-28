Не более двух часов: в Грузии ограничили посещение Саакашвили в госпитале
В Грузии, руководство Гориевского военного госпиталя ограничило время посещения экс-президента страны Михаила Саакашвили. Причины соответствующего решения пока неизвестны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.
Посещение бывшего президента страны разрешено с 16 до 18 часов, в том числе и в выходные.
Решение было принято руководством госпиталя, впрочем, причина не уточняется.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что обвиняемые по делу о содействии Саакашвили в пересечении границы Грузии - признали свою вину. Их оставили под стражей.
Также бывшего президента Грузии планировали перевести из военного госпиталя из-за ухудшения самочувствия.
Недавно Саакашвили анонсировал собственную встречу с четвертым президентом Георгием Маргвелашвили, которая, по его словам, состоится в ближайшее время.