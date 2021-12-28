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Не більше двох годин: в Грузії обмежили відвідування Саакашвілі у госпіталі

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Вівторок 28 грудня 2021 18:53
Не більше двох годин: в Грузії обмежили відвідування Саакашвілі у госпіталі Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Грузії, керівництво Горіївського військового шпиталю обмежило час відвідування експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Причини відповідного рішення наразі невідомі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Грузия Online.

Відвідування колишнього президента країни дозволено з 16 до 18 години, у тому числі й у вихідні.

Рішення було ухвалено керівництвом шпиталю, втім причина не уточняється.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що обвинувачені у справі про сприяння Саакашвілі в перетині кордону Грузії - визнали свою провину. Їх залишили під вартою.

Також колишнього президента Грузії планували перевести з військового шпиталю через погіршення самопочуття.

Нещодавно Саакашвілі анонсував власну зустріч з четвертим президентом Георгієм Маргвелашвілі, яка, за його словами, відбудеться найближчим часом.

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Міхеіл Саакашвілі Грузія
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