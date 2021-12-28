Обвиняемые по делу о содействии Саакашвили в пересечении границы признали вину

Граждане Грузии, которые обвиняются в оказании помощи третьему президенту Михеилу Саакашвили в незаконном пересечении границы и передвижении по стране, на судебном заседании во вторник признали свою вину. Суд заключил всех четырех обвиняемых под стражу.

"В Тбилисском городском суде проводится досудебное слушание по делу об въезде Михаила Саакашвили в Грузию. Судья спросил подсудимых, признают ли они себя виновными. Каждый из них заявил на суде, что признает вину", - пишет издание.

При этом отмечается, что на слушании стороны обсудили допустимость доказательств, и судья объявил доказательства приемлемыми.

"Также сегодня был рассмотрен вопрос о содержании под стражей в качестве меры пресечения для обвиняемых. Прокуратура ходатайствовала об освобождении всех четырех подсудимых. Суд заключил всех четырех обвиняемых под стражу", - уточняет СМИ.

Стоит отметить, что Георгий Нариманидзе, Эльгуджа Цомая, Шалва и Зураб Цоцория обвиняются в сокрытии тяжкого преступления. Эльгуджа Цомая также обвиняется в пособничестве незаконному пересечению границы.