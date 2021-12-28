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Саакашвили хотели перевести из военного госпиталя, ему стало плохо

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Грузия, Вторник 28 декабря 2021 01:01
Саакашвили хотели перевести из военного госпиталя, ему стало плохо Фото: Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание. Он узнал, что его планируют перевести из Горийского военного госпиталя в Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По словам Михаила Саакашвили, это был самый серьезный гипертонический криз в его жизни.

"Никогда так себя не чувствовал с точки зрения давления и пульса. Попытались силой меня перевести, я оказал сопротивление, после чего потерял сознание, не помню определенный отрезок. Когда пришел в себя, врач сказала, что никуда меня не переводят и я остаюсь в клинике", - цитирует обращение адвокат Саакашвили.

По его словам, все действия врачей и состояние во время криза были сняты на видео.

Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство. Но вскоре он прекратил голодовку.

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Михаил Саакашвили
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