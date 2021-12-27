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Саакашвили анонсировал встречу с президентом Грузии

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Понедельник 27 декабря 2021 21:40
Саакашвили анонсировал встречу с президентом Грузии Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал встречу с действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили. По его словам, встреча может состояться в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Саакашвили в Telegram.

Саакашвили сообщил, что провел встречу с четвертым президентом Георгием Маргвелашвили. Он посетил Саакашвили в камере тюремной больницы.

При этом он добавил, что по предложению Маргвелашвили проведет встречу с действующим грузинским президентом.

"Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время", - добавил он.

Напомним, в сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство. Но вскоре он прекратил голодовку.

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