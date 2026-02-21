Двоповерховий автобус зіткнувся з вантажівкою: деталі смертельної ДТП під Кропивницьким

Ситуація з ДТП в Україні

Нагадаємо, нещодавно у поліції назвали головні причини смертельних аварій в Україні, серед яких найчастішою є саме порушення правил маневрування та виїзд на зустрічну смугу.

Також ми писали про те, що в Раді пропонують суворіше карати серійних порушників ПДР, щоб знизити рівень смертності на дорогах.

Окрім того, водіям нагадали алгоритм дій у разі аварії - як правильно діяти під час ДТП, щоб мінімізувати наслідки та вчасно викликати допомогу.