Двоповерховий автобус зіткнувся з вантажівкою: деталі смертельної ДТП під Кропивницьким

На трасі "Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв" сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та пасажирського автобуса. Внаслідок зіткнення обидва водії загинули на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Кіровоградської області.
Аварія сталася 21 лютого 2026 року на 34 кілометрі автодороги Н-14.
За попередніми даними правоохоронців, водій автопоїзда "Volvo FN" виїхав на зустрічну смугу, де врізався в двоповерховий автобус "Setra S 431D", що рухався назустріч.
У поліції уточнили, що після удару вантажівка спалахнула.
"Після зіткнення сталося загоряння автопоїзда, внаслідок чого транспортний засіб повністю знищено вогнем", - йдеться у повідомленні.
Окрім загиблих водіїв, постраждав другий водій автобуса. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
За фактом смертельної ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).
Правоохоронці вчергове звернулися до учасників дорожнього руху з проханням бути обачними.
"Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними та обережними за кермом", - наголосили у відомстві.
