Двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком: детали смертельного ДТП под Кропивницким

Фото: на Кировоградщине произошло смертельное ДТП (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

На трассе "Александровка - Кропивницкий - Николаев" произошло масштабное ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. В результате столкновения оба водителя погибли на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Кировоградской области.

Читайте также: Маршрутка врезалась в фуру в Киеве: есть пострадавшие, движение затруднено (фото, видео)

Обстоятельства трагедии

Авария произошла 21 февраля 2026 года на 34 километре автодороги Н-14.

По предварительным данным правоохранителей, водитель автопоезда "Volvo FN" выехал на встречную полосу, где врезался в двухэтажный автобус "Setra S 431D", двигавшийся навстречу.

В полиции уточнили, что после удара грузовик загорелся.

"После столкновения произошло возгорание автопоезда, в результате чего транспортное средство полностью уничтожено огнем", - говорится в сообщении.

Кроме погибших водителей, пострадал второй водитель автобуса. Его с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Фото: на Кировоградщине двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком (facebook.com/gupolice.kr)

Расследование и призывы полиции

По факту смертельного ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Правоохранители в очередной раз обратились к участникам дорожного движения с просьбой быть осмотрительными.

"Полиция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными за рулем", - отметили в ведомстве.

 

Ситуация с ДТП в Украине

Напомним, недавно в полиции назвали главные причины смертельных аварий в Украине, среди которых самой частой является именно нарушение правил маневрирования и выезд на встречную полосу.

Также мы писали о том, что в Раде предлагают строже наказывать серийных нарушителей ПДД, чтобы снизить уровень смертности на дорогах.

Кроме того, водителям напомнили алгоритм действий в случае аварии - как правильно действовать во время ДТП, чтобы минимизировать последствия и вовремя вызвать помощь.

ДТПУкраинаНациональная полиция