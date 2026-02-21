Двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком: детали смертельного ДТП под Кропивницким

На трассе "Александровка - Кропивницкий - Николаев" произошло масштабное ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. В результате столкновения оба водителя погибли на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Кировоградской области.

"Полиция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения , быть внимательными и осторожными за рулем", - отметили в ведомстве.

Правоохранители в очередной раз обратились к участникам дорожного движения с просьбой быть осмотрительными.

Кроме погибших водителей, пострадал второй водитель автобуса . Его с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

"После столкновения произошло возгорание автопоезда, в результате чего транспортное средство полностью уничтожено огнем", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что после удара грузовик загорелся.

По предварительным данным правоохранителей, водитель автопоезда "Volvo FN" выехал на встречную полосу, где врезался в двухэтажный автобус "Setra S 431D", двигавшийся навстречу.

Ситуация с ДТП в Украине

Напомним, недавно в полиции назвали главные причины смертельных аварий в Украине, среди которых самой частой является именно нарушение правил маневрирования и выезд на встречную полосу.

Также мы писали о том, что в Раде предлагают строже наказывать серийных нарушителей ПДД, чтобы снизить уровень смертности на дорогах.

Кроме того, водителям напомнили алгоритм действий в случае аварии - как правильно действовать во время ДТП, чтобы минимизировать последствия и вовремя вызвать помощь.