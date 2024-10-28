У двох областях України застосовано графіки відключення світла: що відомо

У Сумській області о 9:06 світло відключили за 5 чергою у Конотопському районі та за 1 і 2 чергою у Роменському районі. У Полтавській області о 9:01 відключення застосовані для жителів Миргородського та Лубенського районів. Відповідні обмеження застосовані за вказівкою "Укренерго".

Згідно з даними Сумської обласної військової адміністрації (ОВА), 28 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по авіаційного удару "Шахедами" по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району. Зараз на місці удару тривають відновлювальні роботи.

Перебої зі світлом зранку у понеділок були і в інших районах області, зокрема, у Шосткинському та у Сумах. Внаслідок цього в обласному центрі тролейбуси рухаються з відхиленням від графіків.