В двух областях Украины применены графики отключения света: что известно

В Сумской области в 9:06 свет отключили по 5 очереди в Конотопском районе и по 1 и 2 очередях в Роменском районе. В Полтавской области в 9.01 отключения применены для жителей Миргородского и Лубенского районов. Соответствующие ограничения применены по указанию "Укрэнерго".

Согласно данным Сумской областной военной администрации (ОВА), 28 октября россияне нанесли авиационный удар по авиационному удару "Шахедами" по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района. Сейчас на месте удара продолжаются восстановительные работы.

Перебои со светом утром в понедельник были и в других районах области, в частности, в Шосткинском и Сумах. В результате в областном центре троллейбусы двигаются с отклонением от графиков.