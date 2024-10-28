Нічна атака дронів на Київську область: є збиті цілі
Сьогодні вночі росіяни знову атакували Київську область за допомогою безпілотників. Протиповітряна оборона регіону працювала, і кілька ворожих цілей було збито.
Про це заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОВА.
Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури вдалося уникнути, постраждалих серед цивільного населення немає.
Проте, у результаті падіння уламків у одному з районів області постраждав приватний будинок: вибито вікна та пошкоджено територію навколо. Також сталося невелике загоряння трав'яного покриву, яке було швидко ліквідоване.
Оперативні служби продовжують працювати на місцях, фіксуючи наслідки атаки. У регіоні продовжується повітряна тривога, і жителям рекомендується залишатися в укриттях.
Атака дронів
Росіяни вже декілька ночей поспіль атакують територію України безпілотниками.
27 жовтня росіяни знову здійснили масштабну атаку на Україну, використовуючи дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, а сили ППО працюють над захистом.
Минулої ночі військові знешкодили 80 ударних безпілотників, які атакували українські території протягом ночі.
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