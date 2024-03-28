У двох областях можуть запровадити графіки відключення електроенергії, - Укренерго

На тлі зростання споживання можливе застосування графіків відключень електроенергії в Одеській та Хмельницькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".
Варто зауважити, що в Одеській області скасували графіки відключень, але через зростання споживання електроенергії відключення світла можуть повернути.
"Наразі графіки відключень діють лише у Харківській області. Але зі зростанням споживання можливе застосування обмеження в Одеській і Хмельницькій областях. У Криворізькій області відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.
Також в "Укренерго" зазначили, що на сьогодні триває імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови.
З різних причин на ранок знеструмлено понад 400 населених пунктів в Україні.
Відновлення електроживлення після масованої атаки РФ
Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок від блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.
Наступного дня, 23 березня, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, вдруге за добу. Окупанти пошкодили лінію, що живить станцію, але все вдалося відновити.
Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що найважча ситуація залишається у Харкові.
Днями глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електропостачанням місті може покращитися приблизно через тиждень.
Крім того, критична ситуація спостерігається і в Одесі.
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