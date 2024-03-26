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Одеса та район повертаються до графіків стабілізаційних відключень, - ДТЕК

Вівторок 26 березня 2024 10:32
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Одеса та район повертаються до графіків стабілізаційних відключень, - ДТЕК Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Одесі та Одеському районі знов починають діяти графіки стабілізаційних відключень. Ремонтні роботи на енергообладнанні тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДТЕК в Telegram.

"Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі Одеської області і ми маємо можливість повернутись до графіків стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що в Одесі відновлює роботу 50% рухомого складу електротранспорту.

"Просимо розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу. Ремонтні роботи тривають. Енергетики Одеської області та всієї країни роблять все можливе, щоб якнайшвидше подолати наслідки російських обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Одеси

Вдень 25 березня Росія в черговий раз завдала ракетного удару по Одесі. Спочатку було відомо про трьох постраждалих жінок. Проте потім кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Крім того, повідомлялось про пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибите скло.

Керівник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни при атаці на Одесу використали тактику подвійного удару.

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