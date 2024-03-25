Ситуація з електропостачанням у Харкові може покращитися приблизно через тиждень, - Укренерго
Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електропостачанням у Харкові може покращитися приблизно через тиждень.
Про це заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"У Харкові найважча ситуація. У нас є три опції, як можна забезпечити збільшену подачу електроенергії споживачам міста, ми цими трьома шляхами йдемо паралельно", - сказав глава "Укренерго".
За словами Кудрицького, перші одиниці обладнання, які енергетики зможуть заживити в рамках будь-якого сценарію, вже полегшать ситуацію для городян.
Також голова "Укренерго" розповів про терміни покращення ситуації у місті.
"Не хочу давати прогнозів, оскільки ситуація дійсно складна, і не хотів би давати обіцянок, які ми не зможемо виконати. Але думаю, що наприкінці наступного тижня чи днів 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста", - заявив Кудрицький.
За словами глави, в області ситуація краща, оскільки ворог балістичними засобами поразки намагався знеструмити саме Харків.
Наприкінці Володимир Кудрицький заявив, що ситуація під контролем і всі незручності споживачів тимчасові.
"Ми точно знаємо, що робити. Потрібно розуміти, що відновлення електропостачання в будь-якому регіоні - це питання часу. Десь це можна зробити протягом кількох годин, десь це може бути один - два дні. Десь, як у Харкові, на жаль, потрібно більше часу. Головне, що ситуація під контролем і ці незручності, з якими стикаються наші споживачі внаслідок атак, є у будь-якому разі тимчасовими", - заявив Кудрицький.
Ситуація з електропостачанням у Харкові
Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня Харків залишився без світла. Мер Харкова Ігор Терехов заявив про руйнування ТЕЦ та трансформаторних підстанцій.
За словами харківського голови, на третій день після атаки росіян світло повернули 40% споживачам.
Раніше ми писали, що у Харкові та області запровадили графіки відключення світла.
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