В двух областях могут ввести графики отключения электроэнергии, - Укрэнерго

Следует отметить, что в Одесской области отменили графики отключений, но из-за роста потребления электроэнергии отключения света могут вернуть.

"Пока графики отключений действуют только в Харьковской области. Но с ростом потребления возможно применение ограничения в Одесской и Хмельницкой областях. В Криворожской области отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении.

Импорт электроэнергии

Также в "Укрэнерго" отметили, что на сегодняшний день продолжается импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы.

По разным причинам на утро обесточены более 400 населенных пунктов в Украине.