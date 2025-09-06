Росія йде у "вирішальний прорив"? В ЗСУ розкрили нову тактику захоплення Покровська

Російські окупанти готуються до "вирішального прориву" в районі Покровська. З цією метою вони стягують до міста сили та засоби. Проте Сили оборони контролюють ситуацію та утримують позиції на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 7-го корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Зазначається, що окупанти нещодавно перекинули в район Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти та скоригували тактику дій. Росіяни малими групами або взагалі одиничними солдатами намагаються просочитися вглиб міста, намагаючись не вступати у бої з українськими солдатами.

"Головна мета ворога у Покровську: максимально наблизитись до позицій операторів дронів чи мінометників, спробувати розпорошити сили нашої оборони, закріпитися на нових позиціях, а також розширити межі "сірої зони", - сказано у повідомленні.

Водночас на флангах окупанти посилили штурмові дії із використанням броне-, авто- та мототехніки. Таким чином росіяни намагаються перерізати логістику українських військ та оточити Покровську агломерацію.

При цьому кількість авіаударів по позиціях ЗСУ зменшилася, зате окупанти активно тероризують цивільні цілі у тилу. Станом на кінець серпня майже 100% житлового фонду Покровська зруйновано або пошкоджено.

"Росія планує використати у Донецькій області своє угруповання для так званого "вирішального прориву" із застосуванням великої кількості особового складу та техніки. Ключова мета противника незмінна - захоплення агломерації Покровськ-Краматорськ-Слов’янськ", - зазначили в 7-му корпусі ДШВ.