На Покровському та Новопавлівському напрямках тривають запеклі бої, - ОСУВ "Дніпро"

Окупаційні війська не полишають спроб просунутися на Донеччині. За даними Об’єднаного стратегічного угруповання військ "Дніпро", ситуація залишається напруженою одразу на двох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

На Покровському напрямку російська армія намагається блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Ворог веде штурмові дії поблизу Родинського, Мирнограда, Проміня, Чунишиного, Новоекономічного, Лисівки та Звірового. Також фіксуються атаки в районах Удачного, Новопавлівки, Філії та Горіхового з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області. Сили оборони стримують натиск, завдаючи значних втрат противнику. На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили зусилля біля Ялти, Андріївки-Клевцового, Воскресенки, Маліївки, Новомиколаївки, Тернового та Комишувахи. Там тривають інтенсивні бої, російські війська намагаються розвинути наступ, попри великі втрати в живій силі й техніці.