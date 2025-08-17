ua en ru
На Покровському та Новопавлівському напрямках тривають запеклі бої, - ОСУВ "Дніпро"

Неділя 17 серпня 2025 09:11
На Покровському та Новопавлівському напрямках тривають запеклі бої, - ОСУВ "Дніпро"
Автор: Владислава Ткаченко

Окупаційні війська не полишають спроб просунутися на Донеччині. За даними Об’єднаного стратегічного угруповання військ "Дніпро", ситуація залишається напруженою одразу на двох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

На Покровському напрямку російська армія намагається блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Ворог веде штурмові дії поблизу Родинського, Мирнограда, Проміня, Чунишиного, Новоекономічного, Лисівки та Звірового.

Також фіксуються атаки в районах Удачного, Новопавлівки, Філії та Горіхового з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Сили оборони стримують натиск, завдаючи значних втрат противнику.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили зусилля біля Ялти, Андріївки-Клевцового, Воскресенки, Маліївки, Новомиколаївки, Тернового та Комишувахи.

Там тривають інтенсивні бої, російські війська намагаються розвинути наступ, попри великі втрати в живій силі й техніці.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що вчора загарбники завдали по території України 68 авіаударів, скинувши 127 КАБів.

Крім цього, окупанти залучили для ураження 4718 дронів-камікадзе та здійснили 5955 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 140 - з РСЗВ.

На Покровському напрямку захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора.

