ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українські воїни звільнили від росіян Новоекономічне Донецької області (відео)

Новоекономічне, Понеділок 01 вересня 2025 19:09
UA EN RU
Українські воїни звільнили від росіян Новоекономічне Донецької області (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ звільнили від росіян селище під Покровськом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники змогли звільнити від російських окупантів селище Новоекономічне. Воно розташоване під Покровськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

"Штурмові групи полку "Скеля" звільнили селище Новоекономічне в Донецькій області. Два тижні знадобилися, щоб поступово, крок за кроком пройти кожну вулицю", - йдеться у відео, яке оприлюднив Генштаб.

Як уточнили в Генштабі, 31 серпня в центрі населеного пункту українські воїни підняли прапор України.

Українські воїни звільнили від росіян Новоекономічне Донецької області (відео)Фото: Новоекономічне на карті (скріншот)

Також підняття прапора в центрі Новоекономічного підтвердили у своєму зверненні й самі бійці окремого штурмового полку "Скеля".

До слова, тільки вчора, 31 серпня, стало відомо, що російські окупанти розстріляли мирного жителя в селищі Новоекономічне. Ймовірно, інцидент стався 28 серпня.

Новоекономічне

Новоекономічне - селище міського типу в Покровському районі Донецької області, розташоване на річці Казенний Торець, приблизно за 50 км від тимчасово окупованого Донецька та за 12 км від залізничної станції Покровськ.

Успіхи українських воїнів

Нагадаємо, 24 серпня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські захисники досягли "дуже-дуже позитивних результатів" на Донбасі.

За його словами, на росіян очікують хороші "сюрпризи".

Водночас 26 серпня головнокомандувач ЗСУ розповів, що в прикордонних районах Сумської та Харківської областей "є позитивні тенденції".

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область Покровськ Війна в Україні
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці