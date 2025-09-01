Українські воїни звільнили від росіян Новоекономічне Донецької області (відео)
Українські захисники змогли звільнити від російських окупантів селище Новоекономічне. Воно розташоване під Покровськом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
"Штурмові групи полку "Скеля" звільнили селище Новоекономічне в Донецькій області. Два тижні знадобилися, щоб поступово, крок за кроком пройти кожну вулицю", - йдеться у відео, яке оприлюднив Генштаб.
Як уточнили в Генштабі, 31 серпня в центрі населеного пункту українські воїни підняли прапор України.
Фото: Новоекономічне на карті (скріншот)
Також підняття прапора в центрі Новоекономічного підтвердили у своєму зверненні й самі бійці окремого штурмового полку "Скеля".
До слова, тільки вчора, 31 серпня, стало відомо, що російські окупанти розстріляли мирного жителя в селищі Новоекономічне. Ймовірно, інцидент стався 28 серпня.
Новоекономічне
Новоекономічне - селище міського типу в Покровському районі Донецької області, розташоване на річці Казенний Торець, приблизно за 50 км від тимчасово окупованого Донецька та за 12 км від залізничної станції Покровськ.
Успіхи українських воїнів
Нагадаємо, 24 серпня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські захисники досягли "дуже-дуже позитивних результатів" на Донбасі.
За його словами, на росіян очікують хороші "сюрпризи".
Водночас 26 серпня головнокомандувач ЗСУ розповів, що в прикордонних районах Сумської та Харківської областей "є позитивні тенденції".