Українські воїни звільнили від росіян Новоекономічне Донецької області (відео)

Українські захисники змогли звільнити від російських окупантів селище Новоекономічне. Воно розташоване під Покровськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram .

"Штурмові групи полку "Скеля" звільнили селище Новоекономічне в Донецькій області. Два тижні знадобилися, щоб поступово, крок за кроком пройти кожну вулицю", - йдеться у відео, яке оприлюднив Генштаб.



Як уточнили в Генштабі, 31 серпня в центрі населеного пункту українські воїни підняли прапор України.

Фото: Новоекономічне на карті (скріншот)

Також підняття прапора в центрі Новоекономічного підтвердили у своєму зверненні й самі бійці окремого штурмового полку "Скеля".

До слова, тільки вчора, 31 серпня, стало відомо, що російські окупанти розстріляли мирного жителя в селищі Новоекономічне. Ймовірно, інцидент стався 28 серпня.

Новоекономічне

Новоекономічне - селище міського типу в Покровському районі Донецької області, розташоване на річці Казенний Торець, приблизно за 50 км від тимчасово окупованого Донецька та за 12 км від залізничної станції Покровськ.