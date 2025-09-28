Двоє українців у топ-10 найдорожчих голкіперів світу: Луніна у списку немає

Двоє голкіперів збірної України, Анатолій Трубін та Дмитро Різник, потрапили до престижного рейтингу найдорожчих воротарів світу поза межами топ-5 європейських ліг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CIES .

Рейтинг включає лише воротарів поза межами п’яти провідних європейських ліг - Англійської Прем’єр-Ліги, італійської Серії А, іспанської Ла Ліги, німецької Бундесліги та французької Ліги 1.

Колишній одноклубник Трубіна, 26-річний голкіпер донецького "Шахтаря" Дмитро Різник, посів дев’яте місце у рейтингу CIES. Його оцінна вартість сягнула 10,1 мільйона євро.

Очолив список 24-річний Анатолій Трубін, який виступає за португальську "Бенфіку". Його ринкова вартість за оцінкою CIES становить 46,6 мільйона євро.

