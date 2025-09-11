Українець приніс перемогу "Барселоні" на юнацькому клубному ЧС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Фінал та хід турніру

Юнацький клубний чемпіонат світу з футболу 2025 року відбувся вперше за шість років і зібрав 12 команд із шести країн, розділених на три групи.

До півфіналу вийшли чотири клуби: "Реал" зустрічався з аргентинським "Расінгом", а "Барселона" грала проти чинного чемпіона - бразильського "Палмейраса". Фіналістами стали "Барселона" (2:2, 4:2 по пен.) та "Расинг" (2:1).

Рибак стає героєм фіналу

У вирішальній грі рахунок залишався нічийним до 69-ї хвилини, коли Артем Рибак вийшов віч-на-віч із воротарем суперника та забив переможний гол.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь каталонців.

¡ASÍ FUE EL GOLAZO DE BARCELONA! A 10' para el final, el ucraniano Artem Rybak anotó el 1-0 ante Racing en la final del Mundial de Clubes Sub-18.



#MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8XfmLZhPdF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2025

Кар’єра українця

Артем Рибак народився у Чернівцях. Перші кроки у футболі робив у місцевій академії "Буковина", а згодом перейшов до академії донецького "Шахтаря".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він переїхав до Іспанії та приєднався до "Барселони". На рахунку Рибака дев’ять матчів за збірні України U15 та U16, у яких він відзначився одним голом.