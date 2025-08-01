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Трубін зробив собі подарунок на день народження: відстояв "на нуль" та здобув другий трофей з "Бенфікою" (відео)

Лісабон, П'ятниця 01 серпня 2025 10:22
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Трубін зробив собі подарунок на день народження: відстояв "на нуль" та здобув другий трофей з "Бенфікою" (відео) Фото: "Бенфіка" стартувала у сезоні на мажорній ноті (facebook.com/SLBenfica)
Автор: Андрій Костенко

Український воротар Анатолій Трубін виграв другий трофей у складі лісабонської "Бенфіки". У матчі за Суперкубок Португалії його команда здолала чемпіонів країни - "Спортінг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Суперкубок Португалії

"Бенфіка" – "Спортінг" - 1:0

Гол: Павлідіс, 50

Перша перемога в сезоні

У сезоні-2024/25 "Спортінг" зробив "золотий дубль" у Португалії. Клуб виграв національний чемпіонат, випередивши "Бенфіку" на два пункти. А у фіналі Кубка здолав Трубіна та компанію з рахунком - 3:1.

У грі за Суперкубок "Бенфіка" отримала шанс взяти частковий реванш і скористалася ним.

Правда, вже на 5-й хвилині "Спортінг" відкрив рахунок: відзначився Педру Гонсалвеш. Однак гол скасували після перегляду ВАР через офсайд. До перерви рахунок залишався нульовим, але на старті другого тайму грецький нападник "Бенфіки" Евангелос Павлідіс реалізував гольову нагоду - 1:0.

Саме цей м'яч і став вирішальним. "Бенфіка" здобула перемогу в лісабонському дербі та тріумфувально відкрила сезон-2025/26.

Трубін зробив собі подарунок на день народження: відстояв &quot;на нуль&quot; та здобув другий трофей з &quot;Бенфікою&quot; (відео)

Святкові емоції Трубіна

Український голкіпер провів повний матч у воротах "орлів": у його активі - три сейви, 63% точних передач (17 з 27) та сухий матч у першій офіційній грі нового сезону.

Символічно, що гра пройшла напередодні дня народження Анатолія - 1 серпня йому виповнилося 24 роки. Крім того, це був ювілейний, 100-й матч Трубіна за "Бенфіку".

"Неможливо придумати день краще. 100 матчів з "Бенфікою". +1 трофей. +1 перемога. 24-й день народження. Дякую команді та вболівальникам - це ідеальний старт сезону. Попереду - ще більше", - написав український воротар у Instagram після перемоги.

Суперкубок Португалії - другий трофей Трубіна у складі "Бенфіки" з моменту переходу у 2023 році. Дебютний українець здобув також у 2025 році - виграв Кубок португальської ліги у січні.

Вже наступного тижня "Бенфіка" стартує на євроарені. 6 серпня команда зіграє з французькою "Ніццою" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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