Двое украинцев в топ-10 самых дорогих голкиперов мира: Лунина в списке нет

Двое голкиперов сборной Украины, Анатолий Трубин и Дмитрий Ризнык, попали в престижный рейтинг самых дорогих вратарей мира вне топ-5 европейских лиг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CIES.

Трубин возглавил рейтинг CIES Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал рейтинг вратарей из 61-го чемпионата стран мира. Возглавил список 24-летний Анатолий Трубин, выступающий за португальскую "Бенфику". Его рыночная стоимость по оценке CIES составляет 46,6 миллиона евро. Разница в топ-10 самых дорогих Бывший одноклубник Трубина, 26-летний голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Резник, занял девятое место в рейтинге CIES. Его оценочная стоимость достигла 10,1 миллиона евро. Рейтинг включает только вратарей за пределами пяти ведущих европейских лиг - Английской Премьер-Лиги, итальянской Серии А, испанской Ла Лиги, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1. Самые высокие ожидаемые трансферные стоимости вратарей вне топ-5 лиг: Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия) - 46,6 млн евро (TM 28 млн евро) Джейден Овусу-Одуро ("АЗ Алкмаар", Нидерланды) - 21,8 млн евро (TM 6 млн евро) Диого Кошта ("Порту", Португалия) - 20,5 млн евро (TM 40 млн евро) Матей Ковар ("ПСВ Эйндховен", Нидерланды) - 16,9 млн евро Станислав Агкацев ("Краснодар", Россия) - 14,5 млн евро Константинос Цолакис ("Олимпиакос", Греция) - 13,1 млн евро Кевин Миер ("Крус Асул", Мексика) - 12,9 млн евро Бенто Крепски ("Аль-Насс", Саудовская Аравия) - 10,1 млн евро Дмитрий Ризнык ("Шахтер", Украина) - 10,1 млн евро Лукаш Горничек ("SC Braga", Португалия) - 10,1 млн евро