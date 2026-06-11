Двічі атакований Чонгарський міст має критичні пошкодження, - ЗСУ

За його словами, Чонгарський міст зазнав таких ушкоджень, що вони є критичними для його конструкції.

Наразі по ньому не рухається ні вантажний , ні легковий автотранспорт, а сам міст потребує комплексних робіт з відновлення.

Філатов зазначив, що зараз окупанти розгортають поряд понтонні переправи, а також змінили логістику й почали рухатися через Армянськ. Але українські бійці повністю контролюють ситуацію.

"Ми провели ще одну акцію. Пізніше розкажемо, як вона пройшла. Через те, що був пошкоджений Чангарський міст, противник сконцентрував велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухалися саме через Армянськ. Відповідно, під час нанесення ураження, нам вдалося влучити по вантажівках, які везли паливо і боєприпаси. Там було приблизно 50 машин, і частину з них знищили", - розповів військовий.

За його словами, ці дії вдалося виконати завдяки спільному пункту управління, який Перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла створив разом із 475-м штурмовим полком. Його назвали "Епіцентр мультидоменних операцій".

В його основі - відділ кіберрозвідки, який проводить дуже поглиблене вивчення противника. Це дає нам можливість знати інформацію зсередини і приймати правильні рішення.

"Щодо Чонгарського мосту - рішення ухвалили, бо мали інформацію, що саме через нього ворог буде підвозити паливо. Від моменту рішення до виконання пройшло шість годин. Операцію по Армянському мосту ми спланували заздалегідь, адже передбачали, що цей шлях також використають. Тому діяли більш підготовлено", - додав "Перун".

Він пояснив, що такі дії дають швидкий і довгостроковий ефект. Зараз РФ не може нормально забезпечувати свої підрозділи, а в майбутньому їй доведеться витрачати багато ресурсів на відновлення цих шляхів.

При цьому командирам на передовій доводиться більше думати про постачанняі шукати, як його налагодити.

"Ця операція не була б можливою, якби інші підрозділи не завдавали ударів по Маріуполю та дорозі на Бердянськ. Саме це призвело до того, що підрозділи, які стоять на Гуляйпільському напрямку, почали забезпечуватися не через автошляхи Маріуполя, а через Крим. Тобто вони стали понтонами переправляти вантажівки в Крим і потім з Крима їхати сюди. Ми це зрозуміли, доволі швидко блокували їм ці шляхи, продовжуємо далі послаблювати противника", - розповів Філатов.