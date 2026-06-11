Дважды атакованный Чонгарский мост имеет критические повреждения, - ВСУ

По его словам, Чонгарский мост получил такие повреждения, что они являются критическими для его конструкции.

Сейчас по нему не движется ни грузовой, ни легковой автотранспорт, а сам мост требует комплексных работ по восстановлению.

Филатов отметил, что сейчас оккупанты разворачивают рядом понтонные переправы, а также изменили логистику и начали двигаться через Армянск. Но украинские бойцы полностью контролируют ситуацию.

"Мы провели еще одну акцию. Позже расскажем, как она прошла. Из-за того, что был поврежден Чангарский мост, противник сконцентрировал большое количество грузовиков с военными грузами, которые двигались именно через Армянск. Соответственно, во время нанесения поражения, нам удалось попасть по грузовикам, которые везли топливо и боеприпасы. Там было примерно 50 машин, и часть из них уничтожили", - рассказал военный.

По его словам, эти действия удалось выполнить благодаря совместному пункту управления, который Первый отдельный штурмовой полк имени Дмитрия Коцюбайло создал вместе с 475-м штурмовым полком. Его назвали "Эпицентр мультидоменных операций".

В его основе - отдел киберразведки, который проводит очень углубленное изучение противника. Это дает нам возможность знать информацию изнутри и принимать правильные решения.

"По Чонгарскому мосту - решение приняли, потому что имели информацию, что именно через него враг будет подвозить топливо. С момента решения до выполнения прошло шесть часов. Операцию по Армянскому мосту мы спланировали заранее, ведь предполагали, что этот путь также используют. Поэтому действовали более подготовленно", - добавил "Перун".

Он пояснил, что такие действия дают быстрый и долгосрочный эффект. Сейчас РФ не может нормально обеспечивать свои подразделения, а в будущем ей придется тратить много ресурсов на восстановление этих путей.

При этом командирам на передовой приходится больше думать о снабжении и искать, как его наладить.

"Эта операция не была бы возможной, если бы другие подразделения не наносили удары по Мариуполю и дороге на Бердянск. Именно это привело к тому, что подразделения, которые стоят на Гуляйпольском направлении, начали обеспечиваться не через автодороги Мариуполя, а через Крым. То есть они стали понтонами переправлять грузовики в Крым и потом из Крыма ехать сюда. Мы это поняли, довольно быстро блокировали им эти пути, продолжаем дальше ослаблять противника", - рассказал Филатов.