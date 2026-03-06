Дві траси в пріоритеті. Стало відомо, які дороги в Україні планують "підлатати" до червня

Україна цьогоріч планує масштабний ремонт доріг, які зазнали значних руйнувань упродовж зими. Пріоритетом стануть міжнародні і ключові оборонні логістичні маршрути, зокрема траси Київ-Чоп та Київ-Одеса.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Головне:
Уряд готує масштабне рішення щодо відновлення дорожньої інфраструктури. Вже 6 березня Кабінет міністрів може розподілити додаткові кошти на ремонти, оскільки наявного ресурсу в 4,6 млрд грн недостатньо для подолання наслідків важкої зими.
"Пріоритет – міжнародні й ключові логістичні маршрути. Зокрема, М-05 Київ - Одеса, М-06 Київ - Чоп і дороги, що забезпечують оборонну логістику", - кажуть в Агентстві відновлення.
Роботи на цих маршрутах мають завершити до літа.
Додамо, що днями стало відомо, що скоро виділять додаткові три мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на ямкові ремонти у прифронтових регіонах, відремонтують дороги загального користування з високою інтенсивністю руху.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що загальна потреба на ремонт доріг сьогодні становить 52 млрд грн. Роботи проходитимуть у два етапи: перший завершиться у червні, а другий триватиме до жовтня.
Прем'єрка Юлія Свириденко уточнила, що з резервного фонду спрямують щонайменше 10 млрд грн (загалом 12,6 млрд) на будівництво та ремонт шляхів у прифронтових районах. Ці кошти пройдуть через бюджет Міністерства оборони, оскільки йдеться про критично важливі евакуаційні шляхи.
Раніше ми писали про те, що міст Патона у Києві залишається придатним для проїзду, однак водії повинні дотримуватися лімітів на вагу і кількість смуг руху. Нещодавня технічна нарада фахівців залишила в силі обмеження, які ввели ще у 2020 році.
Читайте також про те, що у Києві повноцінний ремонт доріг розпочнуть після стабілізації погодних умов, оскільки морози й сніги призвели до погіршення стану покриття.