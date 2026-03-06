UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Дві траси в пріоритеті. Стало відомо, які дороги в Україні планують "підлатати" до червня

08:27 06.03.2026 Пт
2 хв
Коли закінчиться другий етап ремонту доріг?
aimg Катерина Гончарова aimg Василина Копитко
Цьогоріч ремонт доріг відбуватиметься у два етапи (фото: Getty Images)

Україна цьогоріч планує масштабний ремонт доріг, які зазнали значних руйнувань упродовж зими. Пріоритетом стануть міжнародні і ключові оборонні логістичні маршрути, зокрема траси Київ-Чоп та Київ-Одеса.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Читайте також: Коли залатають ями на дорогах: Кабмін поставив чіткий дедлайн

Головне:

  • Рішення Кабміну: Уряд розподілить додаткові кошти на ремонт доріг, ймовірно вже 6 березня.
  • Пріоритетні траси: Ремонтні роботи на трасах М-05 (Київ - Одеса) та М-06 (Київ - Чоп) мають завершити до 1 червня.
  • Фінансування: Загальна потреба у відновленні становить 52 млрд гривень.

Чому дороги в Україні такі погані: основні причини (інфографіка РБК-Україна)

Пріоритетні маршрути та терміни

Уряд готує масштабне рішення щодо відновлення дорожньої інфраструктури. Вже 6 березня Кабінет міністрів може розподілити додаткові кошти на ремонти, оскільки наявного ресурсу в 4,6 млрд грн недостатньо для подолання наслідків важкої зими.

"Пріоритет міжнародні й ключові логістичні маршрути. Зокрема, М-05 Київ - Одеса, М-06 Київ - Чоп і дороги, що забезпечують оборонну логістику", - кажуть в Агентстві відновлення.

Роботи на цих маршрутах мають завершити до літа.

Додамо, що днями стало відомо, що скоро виділять додаткові три мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на ямкові ремонти у прифронтових регіонах, відремонтують дороги загального користування з високою інтенсивністю руху.

Масштаб проблеми та фінансування

Президент Володимир Зеленський зазначив, що загальна потреба на ремонт доріг сьогодні становить 52 млрд грн. Роботи проходитимуть у два етапи: перший завершиться у червні, а другий триватиме до жовтня.

Прем'єрка Юлія Свириденко уточнила, що з резервного фонду спрямують щонайменше 10 млрд грн (загалом 12,6 млрд) на будівництво та ремонт шляхів у прифронтових районах. Ці кошти пройдуть через бюджет Міністерства оборони, оскільки йдеться про критично важливі евакуаційні шляхи.

Раніше ми писали про те, що міст Патона у Києві залишається придатним для проїзду, однак водії повинні дотримуватися лімітів на вагу і кількість смуг руху. Нещодавня технічна нарада фахівців залишила в силі обмеження, які ввели ще у 2020 році.

Читайте також про те, що у Києві повноцінний ремонт доріг розпочнуть після стабілізації погодних умов, оскільки морози й сніги призвели до погіршення стану покриття.

