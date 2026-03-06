Две трассы в приоритете. Стало известно, какие дороги в Украине планируют "подлатать" до июня

Украина в этом году планирует масштабный ремонт дорог, которые подверглись значительным разрушениям в течение зимы. Приоритетом станут международные и ключевые оборонные логистические маршруты, в частности трассы Киев-Чоп и Киев-Одесса.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Главное:
Правительство готовит масштабное решение по восстановлению дорожной инфраструктуры. Уже 6 марта Кабинет министров может распределить дополнительные средства на ремонты, поскольку имеющегося ресурса в 4,6 млрд грн недостаточно для преодоления последствий тяжелой зимы.
"Приоритет - международные и ключевые логистические маршруты. В частности, М-05 Киев - Одесса, М-06 Киев - Чоп и дороги, обеспечивающие оборонную логистику", - говорят в Агентстве восстановления.
Работы на этих маршрутах должны завершить до лета.
Добавим, что на днях стало известно, что скоро выделят дополнительные три миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета на ямочные ремонты в прифронтовых регионах, отремонтируют дороги общего пользования с высокой интенсивностью движения.
Президент Владимир Зеленский отметил, что общая потребность на ремонт дорог сегодня составляет 52 млрд грн. Работы будут проходить в два этапа: первый завершится в июне, а второй продлится до октября.
Премьер Юлия Свириденко уточнила, что из резервного фонда направят не менее 10 млрд грн (всего 12,6 млрд) на строительство и ремонт дорог в прифронтовых районах. Эти средства пройдут через бюджет Министерства обороны, поскольку речь идет о критически важных эвакуационных путях.
