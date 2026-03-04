Коли залатають ями на дорогах: Кабмін поставив чіткий дедлайн

В Україні почався ремонт доріг - відновлення покриття на міжнародних та національних трасах. Завершити ремонтні роботи планується до 1 червня 2026 року.

Як повідомляє РБК-Україна , про це написала прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Свириденко зазначила, що на засіданні з питань ремонтів автомобільних доріг були також присутні віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба та голова Держагентства з відновлення Сергій Сухомлин.

"Уже розпочаті ямкові ремонти дорожнього покриття на міжнародних та національних трасах, в тому числі у прифронтових регіонах. Мова йде не про капітальні роботи, а про базову безпеку і проїзність. Погодні умови дозволяють працювати ремонтним бригадам. Ремонти будуть виконані до 1 червня", - запевнила вона.

Також виділяється додаткові три мільярди гривень з резервного фонду державного бюджету для фінансування та забезпечення ямкових ремонтів автошляхів у прифронтових регіонах. Одночасно буде відремонтовано дороги загального користування, де є висока інтенсивність руху.

"Дороги - це питання ефективної логістики для Сил оборони, евакуації поранених, а також забезпечення економіки і життя громад", - додала прем'єр.