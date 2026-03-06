ua en ru
Две трассы в приоритете. Стало известно, какие дороги в Украине планируют "подлатать" до июня

08:27 06.03.2026 Пт
2 мин
Когда закончится второй этап ремонта дорог?
aimg Василина Копытко
Две трассы в приоритете. Стало известно, какие дороги в Украине планируют "подлатать" до июня В этом году ремонт дорог будет проходить в два этапа (фото: Getty Images)

Украина в этом году планирует масштабный ремонт дорог, которые подверглись значительным разрушениям в течение зимы. Приоритетом станут международные и ключевые оборонные логистические маршруты, в частности трассы Киев-Чоп и Киев-Одесса.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Читайте также: Когда залатают ямы на дорогах: Кабмин поставил четкий дедлайн

Главное:

  • Решение Кабмина: Правительство распределит дополнительные средства на ремонт дорог, вероятно, уже 6 марта.
  • Приоритетные трассы: Ремонтные работы на трассах М-05 (Киев - Одесса) и М-06 (Киев - Чоп) должны завершить до 1 июня.
  • Финансирование: Общая потребность в восстановлении составляет 52 млрд гривен.

Две трассы в приоритете. Стало известно, какие дороги в Украине планируют &quot;подлатать&quot; до июняПочему дороги в Украине такие плохие: основные причины (инфографика РБК-Украина)

Приоритетные маршруты и сроки

Правительство готовит масштабное решение по восстановлению дорожной инфраструктуры. Уже 6 марта Кабинет министров может распределить дополнительные средства на ремонты, поскольку имеющегося ресурса в 4,6 млрд грн недостаточно для преодоления последствий тяжелой зимы.

"Приоритет - международные и ключевые логистические маршруты. В частности, М-05 Киев - Одесса, М-06 Киев - Чоп и дороги, обеспечивающие оборонную логистику", - говорят в Агентстве восстановления.

Работы на этих маршрутах должны завершить до лета.

Добавим, что на днях стало известно, что скоро выделят дополнительные три миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета на ямочные ремонты в прифронтовых регионах, отремонтируют дороги общего пользования с высокой интенсивностью движения.

Масштаб проблемы и финансирование

Президент Владимир Зеленский отметил, что общая потребность на ремонт дорог сегодня составляет 52 млрд грн. Работы будут проходить в два этапа: первый завершится в июне, а второй продлится до октября.

Премьер Юлия Свириденко уточнила, что из резервного фонда направят не менее 10 млрд грн (всего 12,6 млрд) на строительство и ремонт дорог в прифронтовых районах. Эти средства пройдут через бюджет Министерства обороны, поскольку речь идет о критически важных эвакуационных путях.

Ранее мы писали о том, что мост Патона в Киеве остается пригодным для проезда, однако водители должны придерживаться лимитов на вес и количество полос движения. Недавнее техническое совещание специалистов оставило в силе ограничения, которые ввели еще в 2020 году.

Читайте также о том, что в Киеве полноценный ремонт дорог начнут после стабилизации погодных условий, поскольку морозы и снега привели к ухудшению состояния покрытия.

