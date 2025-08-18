Два ключові моменти. РБК-Україна дізналося, про що говорив Зеленський із Трампом

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі тет-а-тет з американським лідером Дональдом Трампом насамперед обговорював два ключові моменти. Від яких залежить завершення російсько-української війни.

За його словами, на двосторонній зустрічі з Трампом обговорювалися насамперед питання організації тристороннього саміту за участю Володимира Путіна в майбутньому. А також питання гарантій безпеки для України.

"Нам головне, щоб була тристороння зустріч, де можна буде говорити про головне", - додав співрозмовник.

Що відомо про тристоронню зустріч лідерів

Саміт у форматі Зеленський-Трамп-Путін, на думку української сторони, має стати ключовим для завершення війни. За словами президента Зеленського, лише в такому форматі (можливо, із залученням європейських лідерів) можуть відбуватися реальні мирні переговори.

Сьогодні Зеленський повторив свій меседж.

"Територіальні питання будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі. І Трамп намагатиметься організувати таку зустріч", - сказав він.

Трамп підкреслив, що від результату сьогоднішніх зустрічей у Білому домі залежить, чи буде взагалі можливий саміт із Путіним. Сам російський диктатор до цього чітких заяв щодо переговорів із Зеленським не робив, під безглуздими приводами оскаржуючи його легітимність як президента.