Два ключевых момента. РБК-Украина узнало, о чем говорил Зеленский с Трампом

Вашингтон, Понедельник 18 августа 2025 23:13
UA EN RU
Два ключевых момента. РБК-Украина узнало, о чем говорил Зеленский с Трампом
Автор: Милан Лелич, Данила Крамаренко

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече тет-а-тет с американским лидером Дональдом Трампом прежде всего обсуждал два ключевых момента. От которых зависит завершение российско-украинской войны.

Об этом РБК-Украина сообщил осведомленный источник.

По его словам, на двусторонней встрече с Трампом обсуждались в первую очередь вопросы организации трехстороннего саммита с участием Владимира Путина в будущем. А также вопрос гарантий безопасности для Украины.

"Нам главное, чтобы была трехсторонняя встреча, где можно будет говорить о главном", - добавил собеседник.

Что известно о трехсторонней встрече лидеров

Саммит в формате Зеленский-Трамп-Путин, по мнению украинской стороны, должен стать ключевым для завершения войны. По словам президента Зеленского, только в таком формате (возможно, с привлечением европейских лидеров) могут проходить реальные мирные переговоры.

Сегодня Зеленский повторил свой месседж.

"Территориальные вопросы будем обсуждать на уровне лидеров во время трехсторонней встречи. И Трамп будет пытаться организовать такую встречу", - сказал он.

Трамп подчеркнул, что от результата сегодняшних встреч в Белом доме зависит, будет ли вообще возможен саммит с Путиным. Сам российский диктатор до этого четких заявлений насчет переговоров с Зеленским не делал, под бредовыми предлогами оспаривая его легитимность как президента.

Напомним, ранее Трамп также заявил, что после встречи с Зеленским и европейскими лидерами позвонит Путину. Вполне вероятно, что будет подниматься вопрос организации трехстороннего саммита.

Согласно утечкам в западных медиа, президент США хочет провести его уже на этой неделе 22 августа. Среди потенциальных мест называют Ватикан, Женеву и ряд европейских столиц.

Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп Мирные переговоры
Новости
