Дуже жорсткі відключення: в ДТЕК показали графіки для Києва на 7 грудня

Зазначимо, що погана ситуація з електроенергією внаслідок російського теракту буде не тільки у Києві. У неділю, 7 грудня, по всій Україні продовжать діяти графіки відключень світла. Протягом доби одночасно будуть вимикати під 3 до 4 черг одночасно.

Нагадаємо, що окупанти в ніч на 6 грудня вчинили черговий масований терористичний акт, атакувавши Україну понад 600 дронів та понад 50 ракет. Більшість цілей було знищено Силами оборони України.

Серед іншого, окупанти атакували енергетичні об’єкти у низці областей, через що знеструмлення було зафіксоване у шести регіонах України. Українські АЕС знову вимушено скоротили генерацію. Детальніше про наслідки чергового російського теракту читайте у матеріалі РБК-Україна.