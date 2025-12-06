Очень жесткие отключения: в ДТЭК показали графики для Киева на 7 декабря

Отметим, что плохая ситуация с электроэнергией в результате российского теракта будет не только в Киеве. В воскресенье, 7 декабря, по всей Украине продолжат действовать графики отключений света. В течение суток одновременно будут выключать под 3 до 4 очередей одновременно.

Напомним, что оккупанты в ночь на 6 декабря совершили очередной массированный террористический акт, атаковав Украину более 600 дронов и более 50 ракет. Большинство целей было уничтожено Силами обороны Украины.

Среди прочего, оккупанты атаковали энергетические объекты в ряде областей, из-за чего обесточивание было зафиксировано в шести регионах Украины. Украинские АЭС снова вынужденно сократили генерацию. Подробнее о последствиях очередного российского теракта читайте в материале РБК-Украина.