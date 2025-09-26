Сибіга поставив Сійярто на місце після випаду на адресу Зеленського

Міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто треба утриматися від різких коментарів на адресу президента Володимира Зеленського після угорських дронів над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника українського МЗС Андрія Сибіги в X.

Очільник МЗС України заявив про "лицемірство та моральну деградацію" угорського уряду. "Ми починаємо бачити багато речей, Петере, включаючи лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, відкриту та приховану діяльність проти України та решти Європи, служіння Кремлю як лакеї", - йдеться у дописі Сибіги. Він додав, що жодні нападки угорських посадовців на президента України "не змінять того, що бачимо ми і всі інші".