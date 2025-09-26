Сибіга поставив Сійярто на місце після випаду на адресу Зеленського
Міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто треба утриматися від різких коментарів на адресу президента Володимира Зеленського після угорських дронів над Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника українського МЗС Андрія Сибіги в X.
Очільник МЗС України заявив про "лицемірство та моральну деградацію" угорського уряду.
"Ми починаємо бачити багато речей, Петере, включаючи лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, відкриту та приховану діяльність проти України та решти Європи, служіння Кремлю як лакеї", - йдеться у дописі Сибіги.
Він додав, що жодні нападки угорських посадовців на президента України "не змінять того, що бачимо ми і всі інші".
Нагадаємо, очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто різко відповів Володимиру Зеленському на угорські дрони над Україною.
"Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він навіть бачить привидів", - написав він.
Угорські дрони над Україною
Зазначимо, Угорщина могла стежити за українською оборонною промисловістю за допомогою розвідувальних безпілотників.
"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - повідомив Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Шпигуни Угорщини на Закарпатті
Раніше РБК-Україна писало, що співробітники СБУ викрили угорських розвідників на Закарпатті. Це сталося 9 травня.
Вони збирали інформацію щодо захищеності Закарпатської області - розвідували слабкі місця регіону у наземній та повітряній обороні.