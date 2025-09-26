Сійярто зухвало відповів Зеленському на угорські дрони в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зухвало відповів українському лідеру Володимиру Зеленському на угорські дрони над Україною. За його словами, президент "бачить привидів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сійярто в Facebook .

" Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він навіть бачить привидів ", - йдеться у дописі Сійярто.

Крім того, угорський міністр дозволив собі заявити, що президент України "починає божеволіти".

Угорські дрони над Україною

Нагадаємо, Угорщина за допомогою розвідувальних дронів могла стежити за оборонною промисловістю України. Про інцидент з безпілотниками українському лідеру доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - заявив Зеленський.

Президент України дав завдання перевірити всі дані і негайно доповісти про зафіксовані факти.

Угорські шпигуни на Закарпатті

Раніше РБК-Україна писало, що 9 травня угорські розвідники вперше були викриті Службою безпеки України.

Агенти розвідки Угорщини займалися збиранням інформації щодо захищеності Закарпатської області. Зокрема, вони розвідували слабкі місця регіону як в наземній, так і повітряній обороні.

Також угорські шпигуни вивчали погляди місцевих жителів для того, або мати можливість спрогнозувати їхню поведінку в разі вторгнення військових Угорщини.