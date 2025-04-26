Дуже близькі до домовленості: Трамп заявив, що Україна і РФ мають "поставити крапку"

Питання щодо мирних планів

Нагадаємо, західні ЗМІ кілька днів поспіль публікують матеріали щодо пропозицій з боку США до України та РФ стосовно припинення війни. У них, зокрема, вказується, що Вашингтон начебто згоден на офіційному рівні, тобто "де-юре" визнати контроль РФ над окупованим Кримом, та "де-факто" - над іншими окремими районами в Україні, повідомляється про готовність скасувати санкції проти РФ, та називаються інші "умови".

Так, 25 квітня видання Reuters опублікувало "мирний план" США.

Крім того, план США нібито передбачає, що Україна відмовиться від прагнення стати частиною НАТО.

Водночас Україна та європейські країни передали США свої ідеї щодо завершення війни з РФ. Так вони відповіли на "мирний план" Трампа. Спільний мирний план України та Європи містить чотири пункти: припинення вогню, гарантії безпеки для України, питання територій та економіка.

Зазначимо також, що президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що країна не погодиться на умови, які суперечать її Конституції, зокрема у питанні територіальної цілісності.

Крім того, глава української держави акцентував, що першочергове має бути безумовне припинення вогню, на що раніше Київ давав свою згоду у посередницьких переговорах з США, натомість Москва - так і не погодилася на це. Інші питання мають розглядатися вже на тлі "режиму тиші", додав Зеленський.

Додамо, 25 квітня президент України заявив, що найближчими днями відбудуться зустрічі, які наблизять "тишу" для країни.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна "Трамп хоче поступок, Зеленський відповідає. Які нові деталі мирних планів для України".

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