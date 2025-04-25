Найближчими днями відбудуться зустрічі, які наблизять тишу для України, - Зеленський

Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі - зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що потрібен реальний тиск на Росію, щоб вона сприйняла або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або пропозицію України - "будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім - достойний мир і гарантії безпеки".

"Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала. Нарешті", - додав президент.