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Найближчими днями відбудуться зустрічі, які наблизять тишу для України, - Зеленський

П'ятниця 25 квітня 2025 21:53
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Найближчими днями відбудуться зустрічі, які наблизять тишу для України, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі - зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що потрібен реальний тиск на Росію, щоб вона сприйняла або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або пропозицію України - "будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім - достойний мир і гарантії безпеки".

"Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала. Нарешті", - додав президент.

Мирні плани США, Європи та України

Нагадаємо, сьогодні Reuters опублікувало "мирний план" США. Зокрема, згідно з ідеєю Вашингтона, він визнає Крим російським на юридичному рівні.

Також план США передбачає, що Україна відмовиться від прагнення стати частиною НАТО.

Водночас Україна і європейські країни передали США свої ідеї щодо завершення війни з Росією. Так вони відповіли на "мирний план" президента США Дональда Трампа.

Спільний мирний план України та Європи містить чотири пункти: припинення вогню, гарантії безпеки для України, питання територій та економіка.

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Володимир Зеленський Мирні переговори Перемир'я Росії та України Режим припинення вогню Війна в Україні
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