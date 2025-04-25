Трамп хоче поступок, Зеленський відповідає. Які нові деталі мирних планів для України

Завдяки витокам у західних ЗМІ, схоже, остаточно зрозумілі основні параметри обговорень припинення війни в Україні. Сьогодні агентство Reuters опублікувало повний план президента США Дональда Трампа і відповідь на нього від України та європейських союзників.

Про те, що саме пропонують обидва варіанти, - в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Що пропонує мирний план Трампа?

Яким мирним планом відповіла Україна та Європа?

У чому основні відмінності між двома планами?

Що про мирні ініціативи говорять Трамп і Зеленський?

Акцент на територіях: який мирний план пропонує Трамп

Параметри американського плану просочилися в медіа буквально відразу після зустрічі в Парижі 17 квітня, на яку пропозиції Трампа привезли спецпосланець Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо. Основні моменти публікували Bloomberg, Axios і The Telegraph. Головний посил - Вашингтон уже на цьому етапі намагається схилити Україну до територіальних поступок.

Зокрема, США готові де-юре визнати російську окупацію Криму. І де-факто - окупацію захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. При цьому від російської армії вимагається передача Запорізької АЕС (під американський контроль), а також вихід із частини територій. Щоправда, у цьому питанні була плутанина - без конкретики наводилися то "дві території" в Херсонській області, то якась частина Харківської.

Сьогодні агентство Reuters внесло деякі уточнення в територіальне питання. Нижче наводиться повний і, як стверджується, остаточний план Трампа.

Припинення вогню. Пропонується повне припинення вогню. Після чого Україна і Росія мають негайно розпочати переговори про його технічну імплементацію.

Гарантії безпеки. Без конкретики йдеться про те, що Україна отримує надійні гарантії, а гарантами виступить спеціальна група європейських країн плюс, можливо, охочі неєвропейські країни. Роль США не згадується.

НАТО і ЄС. Від України вимагають відмовитися від вступу до НАТО. При цьому вона може прагнути до членства в Європейському Союзі.

Території. США де-юре визнають російський контроль над Кримом, де-факто - над захопленою Луганською областю і частинами Донецької, Херсонської та Запорізької. Україна поверне собі територію в Харківській області, а також Каховську дамбу і Запорізьку АЕС із застереженням, що контролювати й управляти станцією будуть США, а електроенергія з неї постачатиметься на підконтрольну і непідконтрольні частини України. Крім того, Україна отримає безперешкодний прохід річкою Дніпро (тут, мабуть, маються на увазі якісь поступки Росії в Херсонській області) і контроль над Кінбурнською косою в Миколаївській області.

Економіка. США та Україна реалізують угоду про видобуток корисних копалин. У загальних рисах йдеться про те, що Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію за військові збитки. Водночас пропонується скасувати американські санкції проти Росії з 2014 року, а також відновити співпрацю Вашингтона і Москви.

Які умови висувають Україна та європейські партнери

Наступна зустріч українських, американських і європейських переговірників відбулася 23 квітня в Лондоні. Спочатку планувалися й контакти на рівні міністрів закордонних справ. Однак після витоків у західних ЗМІ офіційні особи України зробили низку заяв, які в США сприйняли як відмову від мирного плану. У результаті в Лондоні від адміністрації Трампа був присутній лише Кіт Келлог, а з Вашингтона почали надходити сигнали про можливий вихід із переговорного процесу.

Як заявили в Києві, переговори в британській столиці були корисними і конструктивними. А президент Володимир Зеленський зазначив, що тепер на столі в Трампа є так само й пропозиції України та європейських партнерів. Сьогодні його посланник Віткофф їздив до Москви на четверту зустріч із Володимиром Путіним. Поки незрозуміло, чи обговорювали нові пропозиції. Російська сторона підтверджує лише те, що обговорювалася можливість прямих переговорів з Україною.

Агентство Reuters також наводить текст україно-європейських пропозицій, які стали відповіддю на "мирний план" Трампа.

Припинення вогню. Україна і Росія берут зобов'язання щодо повного і беззастережного припинення вогню в небі, на суші та на морі. І негайно вступають у переговори щодо технічної імплементації за участю США та європейських країн. Паралельно готуються умови для повної мирної угоди. Режим припинення вогню моніториться під керівництвом США і за підтримки третіх країн. Росія повертає депортованих українських дітей, звільняє цивільних в'язнів, проводиться обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Гарантії безпеки. Україна хоче гарантій, зокрема від США, аналогічних до тих, які отримують члени НАТО згідно зі ст. 5 про колективну безпеку. Причому в цьому пункті Україна не відмовляється від прагнення до Альянсу і зазначає, що такі гарантії мають бути на період, поки серед союзників немає консенсусу щодо членства в НАТО. Крім того, не має бути обмежень для Сил оборони України, а країни-гаранти за запропонованою США формулою направляють контингенти (без обмежень на присутність, озброєння та операції). Також Україна зможе продовжувати процес вступу до ЄС.

Території. Цей пункт майже повністю відкидає пропозиції США, крім моментів із ЗАЕС, Каховською дамбою, безперешкодного проходу Дніпром і контролю над Кінбурнською косою. Україна не готова зараз обговорювати питання Криму та тимчасово окупованих територій. І висуває умову - тільки після повного і беззастережного припинення вогню. Територіальні переговори можуть розпочатися на основі дійсної на той момент лінії контролю.

Економіка. Україна і США реалізують угоду про видобуток корисних копалин. Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, зокрема за рахунок російських активів. Які будуть заморожені доти, доки Росія не відшкодує воєнні збитки. А санкції США мають послаблюватися поступово після досягнення стійкого і можуть бути відновлені, якщо Москва порушить мир.

Як коментують ініціативи Трамп і Зеленський

І хоча на сьогодні немає офіційного підтвердження, коментарі американських та українських офіційних осіб не залишають сумнівів у справжності цих мирних планів.

Зокрема, Дональд Трамп у нещодавньому інтерв'ю пов'язав російсько-українську війну з бажанням України вступити до НАТО, а також заявив, що Крим нібито залишиться з Росією.

"Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють", - зазначив він і додав, що росіяни окупували півострів ще за Барака Обами й узагалі які можуть бути питання до Трампа.

За його словами, ніхто не вимагає від України визнавати Крим "російським". Хоча це особливо не змінює ситуацію, оскільки визнання незаконної анексії такою країною як США може спричинити ланцюгову реакцію. На думку держсекретаря Марко Рубіо, своїм планом Америка показала "фінішну пряму", як Москва і Київ можуть завершити військовий конфлікт.

Також варто зазначити, що Трамп і Рубіо після критики Зеленського минулого тижня припинили щодня казати про вихід із мирного процесу. Президент США сьогодні навіть спростував учорашню заяву про "власний дедлайн" у цьому питанні. Але при цьому не приховує роздратування тим, що Україна й Америка цього тижня не підпишуть угоду про надра.

Президент Зеленський наголошує, що Україна не буде юридично визнавати окуповані території за Росією. А щодо позиції по НАТО, викладеної у відповіді на мирний план Трампа, зазначив, що Москва не повинна мати право вето на вступ України до Альянсу. Хоча не йдеться і про приєднання в осяжній перспективі.

За його словами, гарантії безпеки мають передбачати контингенти і сильну роль Америки: або у форматі, схожому на відносини США та Ізраїлю, або у форматі ст. 5 договору про НАТО. Він не уточнив, який вигляд це може мати, але зазначив, що чекає на реакцію з Вашингтона.

Зеленський згоден, що Україна не має достатньої воєнної сили, щоб повернути Крим. Але наполягає, що не буде обговорювати територіальні питання до повного припинення вогню.

"Ми відповідаємо, що повне безумовне припинення вогню відкриває можливості говорити про все. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі, з будь-ким у цьому форматі, в будь-який час, але тільки після реального сигналу, що Росія готова до закінчення війни", - додав він.

Ймовірно, незабаром позиції сторін проясняться ще більше. Завтра Трамп прилетить попрощатися з покійним Папою Римським Франциском і вже заявив, що може зустрітися із Зеленським. Той, зі свого боку, ще не підтвердив поїздку до Рима. Але натякнув, що найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які мають наблизити тишу для України.