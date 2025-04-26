Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия должны вскоре договориться о прекращении войны, и что значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского лидера в Truth Social.
Очень близки к договоренности: Трамп заявил, что Украина и РФ должны поставить точку в войне
Американский президент по прибытию в Рим для участия в мероприятиях по похоронам Папы Римского Франциска отметил, что планируются переговоры и встречи с представителями официального Киева и Москвы по вопросу прекращения войны.
По словам Трампа, обе страны "очень близки к договоренности" по миру, и теперь "должны встретиться на самом высоком уровне", чтобы "поставить точку" в войне.
"Большинство ключевых пунктов уже согласовано", - говорится в заметке Трампа в соцсети.
Также президент США акцентировал, что нужно "прекратить кровопролитие сейчас".
"Мы будем там, где потребуется, чтобы помочь завершить эту жестокую и бессмысленную войну", - добавил Трамп.
Напомним, западные СМИ несколько дней подряд публикуют материалы о предложениях со стороны США к Украине и РФ о прекращении войны. В них, в частности, указывается, что Вашингтон якобы согласен на официальном уровне, то есть "де-юре" признать контроль РФ над оккупированным Крымом, и "де-факто" - над другими отдельными районами в Украине, сообщается о готовности отменить санкции против РФ, и называются другие "условия".
Так, 25 апреля издание Reuters опубликовало "мирный план" США.
Кроме того, план США якобы предусматривает, что Украина откажется от стремления стать частью НАТО.
В то же время Украина и европейские страны передали США свои идеи по завершению войны с РФ. Так они ответили на "мирный план" Трампа. Совместный мирный план Украины и Европы содержит четыре пункта: прекращение огня, гарантии безопасности для Украины, вопрос территорий и экономика.
Отметим также, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что страна не согласится на условия, которые противоречат ее Конституции, в частности в вопросе территориальной целостности.
Кроме того, глава украинского государства акцентировал, что первоочередное должно быть безусловное прекращение огня, на что ранее Киев давал свое согласие в посреднических переговорах с США, зато Москва - так и не согласилась на это. Другие вопросы должны рассматриваться уже на фоне "режима тишины", добавил Зеленский.
Добавим, 25 апреля президент Украины заявил, что в ближайшие дни состоятся встречи, которые приблизят "тишину" для страны.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина"Трамп хочет уступок, Зеленский отвечает. Какие новые детали мирных планов для Украины".
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