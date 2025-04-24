Зеленський відповів на вимоги Трампа по Криму: нові пропозиції лежать на його столі
У мирній угоді не може бути нічого, що суперечить Конституції України. Нові пропозиції після зустрічі у Лондоні 23 квітня лежать на столі в президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президентом ПАР.
"Які компроміси з територіями тощо? Дуже важливо розуміти, США запропонували своє бачення, в Лондоні була зустріч, там була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивно наша команда, європейська і представники США поговорили і на папері з'явились відповідні пункти", - зазначив президент.
За словами Зеленського, після плану США (йдеться про пропозицію визнати Крим та частину окупованих територій України російськими) з'явилися інші пропозиції і їх вже передали Трампу.
"...я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", - заявив глава держави.
Вимоги США щодо Криму
Варто нагадати, 19 квітня Bloomberg повідомив, що США розглядають можливість визнати Крим російським у рамках мирної угоди між РФ та Україною.
Кількома днями пізніше західні ЗМІ написали, що, за так званим мирним планом Дональда Трампа, Україні доведеться визнати Крим та інші окуповані території частиною Росії, відмовитися від НАТО та виконати інші умови.
22 квітня президент Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами, чітко заявив, що Україна не визнає жодну зі своїх територій російськими.
Після зустрічі представників України, Європи та США у Лондоні 23 квітня, на якій не був присутній держсекретар Марко Рубіо, Трамп поскаржився, що слова Зеленського ускладнюють процес мирного врегулювання.
У відповідь Зеленський нагадав про Кримську декларацію, ухвалену США під час першого президентства Трампа.
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