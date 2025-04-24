Зеленський відповів на вимоги Трампа по Криму: нові пропозиції лежать на його столі

У мирній угоді не може бути нічого, що суперечить Конституції України. Нові пропозиції після зустрічі у Лондоні 23 квітня лежать на столі в президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президентом ПАР.

"Які компроміси з територіями тощо? Дуже важливо розуміти, США запропонували своє бачення, в Лондоні була зустріч, там була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивно наша команда, європейська і представники США поговорили і на папері з'явились відповідні пункти", - зазначив президент.

За словами Зеленського, після плану США (йдеться про пропозицію визнати Крим та частину окупованих територій України російськими) з'явилися інші пропозиції і їх вже передали Трампу.

"...я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ знаходиться на столі у Трампа. Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях", - заявив глава держави.



