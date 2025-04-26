Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія мають незабаром домовитися щодо припинення війни, і що значна кількість "ключових пунктів" угоди уже була погоджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис американського лідера у Truth Social .

Дуже близькі до домовленості: Трамп заявив, що Україна і РФ мають поставити крапку у війні

Американський президент по прибуттю до Риму для участі у заходах з похорону Папи Римського Франциска зазначив, що плануються переговори та зустрічі з представниками офіційного Києва та Москви щодо питання припинення війни.

За словами Трампа, обидві країни "дуже близькі до домовленості" щодо миру, і тепер "мають зустрітися на найвищому рівні", щоб "поставити крапку" у війні.

"Більшість ключових пунктів уже погоджено", - йдеться у дописі Трампа у соцмережі.

Також президент США акцентував, що потрібно "припинити кровопролиття зараз".

"Ми будемо там, де буде потрібно, щоб допомогти завершити цю жорстоку й безглузду війну", - додав Трамп.