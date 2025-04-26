Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия должны вскоре договориться о прекращении войны, и что значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского лидера в Truth Social .

Очень близки к договоренности: Трамп заявил, что Украина и РФ должны поставить точку в войне

Американский президент по прибытию в Рим для участия в мероприятиях по похоронам Папы Римского Франциска отметил, что планируются переговоры и встречи с представителями официального Киева и Москвы по вопросу прекращения войны.

По словам Трампа, обе страны "очень близки к договоренности" по миру, и теперь "должны встретиться на самом высоком уровне", чтобы "поставить точку" в войне.

"Большинство ключевых пунктов уже согласовано", - говорится в заметке Трампа в соцсети.

Также президент США акцентировал, что нужно "прекратить кровопролитие сейчас".

"Мы будем там, где потребуется, чтобы помочь завершить эту жестокую и бессмысленную войну", - добавил Трамп.