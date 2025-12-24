"Дух Різдва": НБУ представив унікальну срібну монету з діамантом (фото)
Національний банк України створив нову пам'ятну монету під назвою "Дух Різдва". Презентував її голова НБУ Андрій Пишний під час традиційної передноворічної зустрічі з командою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ у Facebook.
Чим особлива пам'ятна монета "Дух Різдва"
За словами очільника Нацбанку, нова пам'ятна монета "Дух Різдва" увібрала у себе "глибокі традиції світлого родинного свята, які поколіннями тримають українців разом".
"І хоча багато родин сьогодні розділені відстанню, проте у серцях одне одного ми за спільним святковим столом. Тримаймо цей зв'язок", - наголосив Пишний.
У НБУ зауважили, що Різдво в українській традиції - це сакральне свято, сповнене родинного затишку, тепла та вдячності.
"Це час, коли за святковим столом збирається вся родина, щоб скуштувати кутю та побажати одне одному миру й злагоди... Українці здавна напередодні Різдва, у Святий вечір, ставили на покуті в домівках дідуха - оберіг роду й добробуту, символ урожаю та духу предків", - додали у НБУ.
Отже, нову пам'ятну монету створили для того, щоб "увічнити наші давні звичаї":
- художники - Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук;
- скульптори - Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук.
Уточнюється, що реалізація цієї монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами розпочнеться в січні 2026 року.
Що відомо про номінал і оздоблення монети
Пам'ятна монета "Дух Різдва" має номінал 10 гривень. Її тираж - 15 000 штук.
Виготовлена вона зі срібла 925 проби (маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г).
Елементи оздоблення монети:
- двостороння локальна позолота;
- вставка діаманта (1,5 мм).
На аверсі - в центрі композиції - розміщене стилізоване зображення золотистого солом'яного дідуха (традиційного атрибута українського Різдва).
Його основу прикрашає солом'яний янгол, який символізує захист і благу вість.
Тло композиції розділене на дві площини, що нагадують вікно, осяяне світлом зірок у Святвечір.
Одна із зірок символізує Вифлеємську зорю - саме в її центрі сяє діамант.
Аверс монети "Дух Різдва" (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)
На реверсі монети зображена традиційна передріздвяна трапеза української сім'ї, де образи батька, матері та дітей візуально ототожнюються з небесними світилами.
Німби навколо їхніх голів символізують:
- Сонце (дружина);
- Місяць (чоловік);
- зірки (їхні діти).
Реверс монети "Дух Різдва" (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Перед родиною - стіл із дванадцятьма стравами:
- кутею;
- варениками;
- пампухами;
- рибою;
- іншими традиційними частуваннями;
- головками часнику - оберегом від нечистої сили.
Публікація НБУ (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)
