Головна » Життя » Гроші

"Дух Різдва": НБУ представив унікальну срібну монету з діамантом (фото)

Середа 24 грудня 2025 17:22
"Дух Різдва": НБУ представив унікальну срібну монету з діамантом (фото) "Дух Різдва" - срібна монета зі вставкою діаманту (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Автор: Ірина Костенко

Національний банк України створив нову пам'ятну монету під назвою "Дух Різдва". Презентував її голова НБУ Андрій Пишний під час традиційної передноворічної зустрічі з командою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ у Facebook.

Чим особлива пам'ятна монета "Дух Різдва"

За словами очільника Нацбанку, нова пам'ятна монета "Дух Різдва" увібрала у себе "глибокі традиції світлого родинного свята, які поколіннями тримають українців разом".

"І хоча багато родин сьогодні розділені відстанню, проте у серцях одне одного ми за спільним святковим столом. Тримаймо цей зв'язок", - наголосив Пишний.

У НБУ зауважили, що Різдво в українській традиції - це сакральне свято, сповнене родинного затишку, тепла та вдячності.

"Це час, коли за святковим столом збирається вся родина, щоб скуштувати кутю та побажати одне одному миру й злагоди... Українці здавна напередодні Різдва, у Святий вечір, ставили на покуті в домівках дідуха - оберіг роду й добробуту, символ урожаю та духу предків", - додали у НБУ.

Отже, нову пам'ятну монету створили для того, щоб "увічнити наші давні звичаї":

  • художники - Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук;
  • скульптори - Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук.

Уточнюється, що реалізація цієї монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами розпочнеться в січні 2026 року.

Що відомо про номінал і оздоблення монети

Пам'ятна монета "Дух Різдва" має номінал 10 гривень. Її тираж - 15 000 штук.

Виготовлена вона зі срібла 925 проби (маса дорогоцінного металу в чистоті - 31,1 г).

Елементи оздоблення монети:

  • двостороння локальна позолота;
  • вставка діаманта (1,5 мм).

На аверсі - в центрі композиції - розміщене стилізоване зображення золотистого солом'яного дідуха (традиційного атрибута українського Різдва).

Його основу прикрашає солом'яний янгол, який символізує захист і благу вість.

Тло композиції розділене на дві площини, що нагадують вікно, осяяне світлом зірок у Святвечір.

Одна із зірок символізує Вифлеємську зорю - саме в її центрі сяє діамант.

&quot;Дух Різдва&quot;: НБУ представив унікальну срібну монету з діамантом (фото)Аверс монети "Дух Різдва" (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

На реверсі монети зображена традиційна передріздвяна трапеза української сім'ї, де образи батька, матері та дітей візуально ототожнюються з небесними світилами.

Німби навколо їхніх голів символізують:

  • Сонце (дружина);
  • Місяць (чоловік);
  • зірки (їхні діти).

&quot;Дух Різдва&quot;: НБУ представив унікальну срібну монету з діамантом (фото)Реверс монети "Дух Різдва" (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Перед родиною - стіл із дванадцятьма стравами:

  • кутею;
  • варениками;
  • пампухами;
  • рибою;
  • іншими традиційними частуваннями;
  • головками часнику - оберегом від нечистої сили.

&quot;Дух Різдва&quot;: НБУ представив унікальну срібну монету з діамантом (фото)Публікація НБУ (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що копійки в Україні планують перейменувати на шаги.

Тим часом у ПЦУ пояснили, чому Святвечір - особливий час для українців.

Читайте також, що відомо про пам'ятні монети нової серії "Ми сильні. Ми разом", ініційованої Національним банком.

