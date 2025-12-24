"Дух Рождества": НБУ представил уникальную серебряную монету с бриллиантом (фото)
Национальный банк Украины создал новую памятную монету под названием "Дух Рождества". Презентовал ее глава НБУ Андрей Пышный во время традиционной предновогодней встречи с командой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook.
Чем особенна памятная монета "Дух Рождества"
По словам главы Нацбанка, новая памятная монета "Дух Рождества" вобрала в себя "глубокие традиции светлого семейного праздника, которые поколениями держат украинцев вместе".
"И хотя многие семьи сегодня разделены расстоянием, однако в сердцах друг друга мы за общим праздничным столом. Давайте держать эту связь", - подчеркнул Пышный.
В НБУ отметили, что Рождество в украинской традиции - это сакральный праздник, полный семейного уюта, тепла и благодарности.
"Это время, когда за праздничным столом собирается вся семья, чтобы попробовать кутью и пожелать друг другу мира и согласия... Украинцы издавна накануне Рождества, в Святой вечер, ставили в углу дома дидуха - оберег рода и благополучия, символ урожая и духа предков", - добавили в НБУ.
Следовательно, новую памятную монету создали для того, чтобы "увековечить наши древние обычаи":
- художники - Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук;
- скульпторы - Анатолий Демьяненко, Владимир Атаманчук.
Уточняется, что реализация этой монеты в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется в январе 2026 года.
Что известно про номинал и отделку монеты
Памятная монета "Дух Рождества" имеет номинал 10 гривен. Ее тираж - 15 000 штук.
Изготовлена она из серебра 925 пробы (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г).
Элементы отделки монеты:
- двусторонняя локальная позолота;
- вставка бриллианта (1,5 мм).
На аверсе - в центре композиции - размещено стилизованное изображение золотистого соломенного дидуха (традиционного атрибута украинского Рождества).
Его основу украшает соломенный ангел, который символизирует защиту и благую весть.
Фон композиции разделен на две плоскости, напоминающие окно, озаренное светом звезд в Святвечер.
Одна из звезд символизирует Вифлеемскую звезду - именно в ее центре сияет бриллиант.
Аверс монеты "Дух Рождества" (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)
На реверсе монеты изображена традиционная предрождественская трапеза украинской семьи, где образы отца, матери и детей визуально отождествляются с небесными светилами.
Нимбы вокруг их голов символизируют:
- Солнце (жена);
- Луну (муж);
- звезды (их дети).
Реверс монеты "Дух Рождества" (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Перед семьей - стол с двенадцатью блюдами:
- кутьей;
- варениками;
- пампушками;
- рыбой;
- другими традиционными угощениями;
- головками чеснока - оберегом от нечистой силы.
Публикация НБУ (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)
Напомним, ранее мы рассказывали, что копейки в Украине планируют переименовать в шаги.
Тем временем в ПЦУ объяснили, почему Святвечер - особое время для украинцев.
Читайте также, что известно о памятных монетах новой серии "Мы сильные. Мы вместе", инициированной Национальным банком.