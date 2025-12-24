"Дух Рождества": НБУ представил уникальную серебряную монету с бриллиантом (фото)

Национальный банк Украины создал новую памятную монету под названием "Дух Рождества". Презентовал ее глава НБУ Андрей Пышный во время традиционной предновогодней встречи с командой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook.

Чем особенна памятная монета "Дух Рождества"

По словам главы Нацбанка, новая памятная монета "Дух Рождества" вобрала в себя "глубокие традиции светлого семейного праздника, которые поколениями держат украинцев вместе".

"И хотя многие семьи сегодня разделены расстоянием, однако в сердцах друг друга мы за общим праздничным столом. Давайте держать эту связь", - подчеркнул Пышный.

В НБУ отметили, что Рождество в украинской традиции - это сакральный праздник, полный семейного уюта, тепла и благодарности.

"Это время, когда за праздничным столом собирается вся семья, чтобы попробовать кутью и пожелать друг другу мира и согласия... Украинцы издавна накануне Рождества, в Святой вечер, ставили в углу дома дидуха - оберег рода и благополучия, символ урожая и духа предков", - добавили в НБУ.

Следовательно, новую памятную монету создали для того, чтобы "увековечить наши древние обычаи":

художники - Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук;

скульпторы - Анатолий Демьяненко, Владимир Атаманчук.

Уточняется, что реализация этой монеты в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется в январе 2026 года.

Что известно про номинал и отделку монеты

Памятная монета "Дух Рождества" имеет номинал 10 гривен. Ее тираж - 15 000 штук.

Изготовлена она из серебра 925 пробы (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г).

Элементы отделки монеты:

двусторонняя локальная позолота;

вставка бриллианта (1,5 мм).

На аверсе - в центре композиции - размещено стилизованное изображение золотистого соломенного дидуха (традиционного атрибута украинского Рождества).

Его основу украшает соломенный ангел, который символизирует защиту и благую весть.

Фон композиции разделен на две плоскости, напоминающие окно, озаренное светом звезд в Святвечер.

Одна из звезд символизирует Вифлеемскую звезду - именно в ее центре сияет бриллиант.

Аверс монеты "Дух Рождества" (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

На реверсе монеты изображена традиционная предрождественская трапеза украинской семьи, где образы отца, матери и детей визуально отождествляются с небесными светилами.

Нимбы вокруг их голов символизируют:

Солнце (жена);

Луну (муж);

звезды (их дети).

Реверс монеты "Дух Рождества" (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Перед семьей - стол с двенадцатью блюдами:

кутьей;

варениками;

пампушками;

рыбой;

другими традиционными угощениями;

головками чеснока - оберегом от нечистой силы.

Публикация НБУ (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)