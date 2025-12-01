Тепер із Кримом і Донбасом. В Україні з'являться "монети єдності": який номінал

В Україні з сьогоднішнього дня вводяться в обіг перші три пам’ятні монети нової серії "Ми сильні. Ми разом", ініційованої Національним банком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram НБУ.

Голова НБУ Андрій Пишний під час презентації підкреслив, що головне послання серії - єдність українців та непорушність територіальної цілісності, закріпленої в Конституції.

“Ми сильні. Ми разом - це головний меседж, який ми закарбовуємо в цих монетах. Кожен регіон України має свою історію, але всі ми - соборні та єдині”, - наголосив Пишний.

Фото: презентація пам'ятних монет НБУ (t.me/nbu.ua)

До обігу введено три перші монети, присвячені регіонам, що стали форпостами боротьби проти російської агресії:

“Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим”

“Ми сильні. Ми разом. Донецька область”

“Ми сильні. Ми разом. Луганська область”

Кожна монета нагадує про прагнення України повернути свої території та вшанувати незламність людей, які чинять опір окупації.

Фото: презентація пам'ятних монет НБУ (t.me/nbu.ua)

Національний банк України вже не вперше використовує пам’ятні монети як інструмент фіксації важливих історичних подій та символів державності.

Крим, Донеччина та Луганщина — регіони, які стали першими жертвами російської агресії ще з 2014 року. Саме там розпочалася окупація, що згодом переросла у повномасштабну війну.

У новій серії НБУ прагне підкреслити, що жоден український регіон не може вважатися втраченим: країна продовжує боротьбу за деокупацію та відновлення своїх міжнародно визнаних кордонів.

Обігові пам’ятні монети серії “Ми сильні. Ми разом” - Крим, Донецька та Луганська області - є законним платіжним засобом в Україні. Вони приймаються для всіх видів платежів, зарахування на рахунки, вклади та акредитиви.

НБУ поступово забезпечуватиме банківську систему та СІТ-компанії монетами номіналом 10 гривень. У готівковий обіг введуть по 2 млн штук кожної монети.

Частина тиражу буде випущена у спеціальних роликах по 25 монет (тираж ролика - 15 тисяч одиниць). Перший ролик Криму можна придбати з 3 грудня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Ролики для Донецької та Луганської областей з’являться пізніше, після відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.