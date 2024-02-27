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Дуда заявив про необхідність значно збільшити постачання боєприпасів Україні

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Поставки боєприпасів для України мають бути значно збільшені.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wydarzenia.

"Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми зможемо підготувати спільними силами значні поставки боєприпасів для України", - заявив він. 

При цьому президент додав, що це найважливіше.

Паризька конференція з військової допомоги Україні

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору, у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

За підсумками конференції, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни-партнери та союзники створять коаліцію для постачання Україні ракет середньої та великої дальності.

У той же час, Макрон розкритикував обіцянку ЄС передати мільйон снарядів Україні, яку не змогли вчасно виконати - на 1 березня 2024 року у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів.

Президент України Володимир Зеленський висловив жаль з приводу того, що ЄС поставив Києву лише 30% обіцяних снарядів до березня 2024 року.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що Україна отримає понад 1 млн. артилерійських снарядів від країн ЄС до кінця поточного року.

За словами єврокомісара з питань фінансів Йоганнеса Гана, ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

Про вирішення проблеми "снарядного голоду", де Україні братиме боєприпаси і чи зможе Захід обійти Росію - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

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