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Макрон розповів про нову коаліцію з постачання Україні далекобійного озброєння

Вівторок 27 лютого 2024 01:23
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Макрон розповів про нову коаліцію з постачання Україні далекобійного озброєння Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни-партнери та союзники створять коаліцію для постачання Україні ракет середньої та великої дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

За словами французького лідера після прес-конференції у Парижі щодо підтримки України було вирішено "створити коаліцію для глибоких ударів і, отже, ракет середньої та великої дальності та бомб".

"Протягом наступних десяти днів ми збираємося докладати всіх цих зусиль, тому що ми оглянули багато європейських і неєвропейських країн, у яких є боєприпаси", - розповів Макрон.

Також президент Франції закликав європейців "виробляти більше" відповідного озброєння.

Макрон також нагадав, що раніше для підтримки України створили вісім коаліцій, кожна з яких приурочена до певних видів озброєння. Нинішня стане вже дев'ятою.

Крім того, за його словами, представники переважної більшості країн на спецсаміті у Парижі висловилися про необхідність бути готовими до можливого нападу Росії через кілька років.

Спеціальний саміт у Парижі

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон збирає близько 20 європейських лідерів у Парижі.

Таку зустріч організували через ескалацію російської агресії протягом останніх тижнів. Головною метою було "розбити ідею російського диктатора Володимира Путіна, що він перемагає у війні проти України".

26 лютого у Парижі близько 20 європейських лідерів провели зустріч, присвячену питанню війни РФ проти України.

Додамо, президент України Володимир Зеленський у понеділок ввечері розповів що 26 лютого взяв участь у роботі спецсаміту у Парижі, який організував французький колега Еммануель Макрон. На зустрічі обговорювали все, що посилює Європу, зокрема арсенали, здатність виробляти зброю, постачання для України та безперервність підтримки.

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