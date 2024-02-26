Зеленський заявив, що Україна отримала від ЄС менше половини обіцяних снарядів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

"Що стосується Європи й про той відсоток, що ви сказали, це не зовсім так. З мільйона снарядів, який нам пообіцяв Європейський союз, не 50% прийшло, а 30%. На жаль", - сказав Зеленський.

Варто нагадати, що раніше представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявляв, що до березня ЄС передасть Україні 524 000 снарядів. Це 52% від поставленої цілі. Водночас Боррель звернув увагу, що не всі країни-члени вже надіслали свій внесок.

Снаряди для України

Наприкінці січня 2024 року Bloomberg писав, що Європейський Союз не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до терміну, який раніше було зумовлено, 1 березня 2024 року. На цей час у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів. За словами єврокомісара з питань фінансів Йоханнеса Хана, ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

Нагадаємо, у березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн. Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.

При цьому наприкінці листопада єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, наводячи статистичні дані, заявляв, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС складе більше мільйона артилерійських снарядів. Але для передачі боєприпасів Україні потрібне відповідне рішення, якого поки що немає.

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