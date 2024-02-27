Дуда заявил о необходимости значительно увеличить поставки боеприпасов Украине

"Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем подготовить совместными силами значительные поставки боеприпасов для Украины", - заявил он.

При этом президент добавил, что это самое важное.

Парижская конференция по военной помощи Украине

26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору, в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

По итогам конференции, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны-партнеры и союзники создадут коалицию для поставки Украине ракет средней и большой дальности.

В то же время Макрон раскритиковал обещание ЕС передать миллион снарядов Украине, которое не смогли вовремя выполнить - на 1 марта 2024 года у стран ЕС наберется лишь 600 тысяч боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что ЕС поставил Киеву лишь 30% обещанных снарядов до марта 2024 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Украина получит более 1 млн артиллерийских снарядов от стран ЕС до конца текущего года.

По словам еврокомиссара по вопросам финансов Йоханнеса Гана, ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

О решении проблемы "снарядного голода", где Украине брать боеприпасы и сможет ли Запад обойти Россию - читайте в авторском материале РБК-Украина.

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