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Макрон завтра збере близько 20 європейських лідерів, щоб послати сигнал Путіну

Франція, Неділя 25 лютого 2024 20:37
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Макрон завтра збере близько 20 європейських лідерів, щоб послати сигнал Путіну Фото: європейські лідери зберуться в Парижі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Близько 20 європейських лідерів зберуться у Парижі, щоб надіслати президенту Росії Володимиру Путіну послання про європейську рішучість щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Президент Франції Еммануель Макрон запросив на завтра, 26 лютого, своїх європейських колег до Єлисейського палацу на робочу зустріч, оголошену заздалегідь через те, що його радники називають ескалацією російської агресії за останні кілька тижнів.

Мета послання - протистояти наративу Кремля про те, що Росія неодмінно виграє війну, яка триває вже третій рік.

"Ми хочемо надіслати Путіну дуже чіткий сигнал, що він не переможе в Україні. Наша мета - розбити цю ідею, яку він хоче, щоб ми повірили, що він якимось чином переможе", - повідомив один з радників президента.

Нагадаємо, ми писали, що Макрон запросив європейських лідерів до Парижа, щоб обговорити пропозиції стосовно допомоги зруйнованій війною Україні.

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