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Дуда вважає падіння ракети у Польщі нещасним випадком

Фото: президент Польщу Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Падіння ракети у польському місті Пшеводов 15 листопада було нещасним випадком. Її неможливо було знешкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wPolityce.

Президент Польщу Анджей Дуда зазначив, що наразі у медіапросторі з’являється різна інформація щодо інциденту, у багатьох випадках абсолютно неправдива.

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Нагадаємо, 15 листопада у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що удар, ймовірно, був спричинений українською ракетою ППО, випущеною для захисту від російських атак.

При цьому президент України Володимир Зеленський не сумнівається, що по Польщі вдарила не українська, а російська ракета.

США та Польща схиляються до думки, що у Польщі впала ракета української ППО. Офіційні результати будуть після закінчення розслідування.

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ПольщаАнджей Дуда